Locuitorii din Cricova vor beneficia de o nouă zonă modernă de recreere.

Primăria anunță începerea lucrărilor de amenajare a parcului de la intersecția străzilor Chișinău și P. Ungureanu.

Proiectul va fi realizat prin proceduri de achiziții publice, pe baza unui contract semnat cu Primăria orașului Cricova. Lucrările sunt planificate să fie finalizate în doi ani, iar costul total al investițiilor depășește 22,6 milioane de lei, transmite noi.md.

Potrivit autorităților locale, proiectul prevede reconstrucția completă a zonei și transformarea acesteia într-un spațiu verde modern, atractiv și funcțional. Noul parc va fi destinat tuturor categoriilor de locuitori și va oferi condiții pentru plimbări, relaxare, evenimente culturale și petrecerea timpului liber în aer liber.

Primăria orașului Criuleni menționează că aceste investiții fac parte din eforturile de modernizare a spațiilor publice și de creare a unui oraș mai confortabil pentru cetățeni.

Se așteaptă ca, după finalizarea lucrărilor, noul parc să devină principalul loc de întâlnire și coeziune a comunității locale.