Locuitorii din Coșnița au protestat din cauza lucrărilor continue la carieră

Lucrările la cariera din satul Coșnița, raionul Dubăsari, continuă, deși localnicii au votat împotriva deschiderii acesteia la intrarea în localitate, în cadrul unui referendum.

În legătură cu aceasta, câteva zeci de persoane au ieșit la un protest, cerând respectarea rezultatelor votului, informează tv8.md.

Oamenii sunt indignați că, în ciuda majorității covârșitoare a voturilor împotriva schimbării destinației terenurilor, activitatea carierei nu a fost oprită.

Referendumul local a avut loc pe 21 iunie 2026. Conform rezultatelor preliminare, 1.466 de cetățeni au votat pentru interzicerea schimbării destinației unor terenuri situate în afara localității. Aceasta reprezintă peste 95% din participanții la vot.

În același timp, doar 66 de persoane, sau 4,31% dintre cei care au votat, s-au exprimat împotriva acestei interdicții.

Reamintim că scandalul din Coșnița a izbucnit în mai, când locuitorii s-au adunat în fața primăriei și au cerut explicații după ce pe ordinea de zi a apărut problema schimbării destinației unui teren agricol, unde, conform unei decizii judecătorești, este planificată amplasarea carierei.

Potrivit localnicilor, realizarea proiectului poate cauza daune serioase mediului înconjurător și poate perturba liniștea satului. Atunci, ei au întrerupt chiar o ședință a autorităților locale.