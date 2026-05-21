Locuitorii comunei Petrești s-au pronunțat împotriva unificării și cer corectarea datelor recensământului.

Locuitorii cer corectarea rezultatelor recensământului, deoarece există diferențe semnificative între datele oficiale și situația reală din comună, scrie logos-pres.md.

„Conform listelor Comisiei Electorale Centrale, în satul Petrești locuiesc 3.201 alegători. Datele colectate la nivel local arată că există 410 copii în școala secundară, 128 în grădiniță și 99 de copii sub 3 ani. Numărul total de copii cu vârste cuprinse între 0 și 18 ani este de 974. Împreună cu alegătorii, există 4.175 de persoane doar în Petrești, plus satul Medeleni cu 356 de alegători și 47 de copii, totalizând aproximativ 4.500 de persoane în cele două sate. Recensământul oficial a arătat doar 3.153-3.186 de persoane, ceea ce este o diferență de peste 1.400 de persoane”, a explicat primarul Sergiu Gorea.

Locuitorii comunei s-au adresat Biroului Național de Statistică cu cererea de a publica listele populației, pentru a verifica datele și a stabili cauzele dispariției acestor persoane din registrele oficiale.

Al doilea subiect a vizat propunerea de unificare. „Ni s-a propus să ne unim cu comuna Todirești, dar între noi nu există drum, așa că nu putem să ne unim. În plus, locuitorii din Todirești nu ne doresc, iar populația din Petrești la fel”, a explicat primarul, care ocupă această funcție pentru al patrulea mandat.

Locuitorii comunei au votat în unanimitate împotriva unirii.

„Tot ce am făcut în sat, am făcut cu forțe proprii, cu impozitele încasate. Am aplicat și pentru câteva proiecte, dar nu am culoarea potrivită în zonă. Cu toate acestea, ne descurcăm la fel de bine ca alții. În momentul în care începe unificarea, obiceiurile vor dispărea, totul va dispărea din acest sat”, consideră un ales local.

Reprezentantul local ales din Petrești a subliniat necesitatea reformei administrative, dar nu în forma în care este promovată.

Întrebat ce s-ar întâmpla dacă, în urma fuziunii de reglementare, comuna Todirești ar fi obligată să fuzioneze cu comuna Petrești, alesul local a spus că acest lucru nu ar trebui să se întâmple.

„Legea nr. 225 din 2023 stabilește clar că activitatea primăriilor cu o populație de 3.000 de persoane este permisă, iar exact acest număr îl are primăria noastră. Pentru a ne obliga să ne unim, cineva trebuie să încalce legea”, a concluzionat Sergiu Gorea.