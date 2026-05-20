Locuitorii capitalei trag un semnal de alarmă din cauza stării lacului din Botanica.

Deși aici continuă să vină locuitori pentru liniște, natură și odihnă în aer liber, starea lacului provoacă o îngrijorare serioasă. Malurile sunt acoperite cu gunoi, sticle și pungi din plastic, iar suprafața apei este aproape complet acoperită de o vegetație verde densă, transmite tv8.md.

Ecologii avertizează că o astfel de imagine indică un nivel ridicat de eutrofizare — proces prin care lacul se îngroașă treptat din cauza excesului de substanțe organice și a lipsei de oxigen.

Aceasta nu doar că strică aspectul lacului, dar cauzează și daune serioase ecosistemului local, punând în pericol flora și fauna.

Pe malul lacului, echipa TV8 a întâlnit studenți din anul trei ai Colegiului Ecologic din Capitală. Tinerii au venit aici pentru a preleva probe de apă în cadrul unui proiect de cercetare.

Potrivit a două studente, acest lac este considerat unul dintre cele mai problematice din oraș.

„Am prelevat probe la mal, unde nivelul de eutrofizare este mai ridicat. Poate că în centrul lacului indicatorii ar fi diferiți, dar de la prima vedere se vede că lacul este foarte poluat: peste tot este gunoi, resturi vegetale, iar apa este aproape imposibil de văzut”, au spus ele.

În ciuda aspectului neîngrijit al zonei, aici continuă să vină și persoane care se relaxează.

Un grup de tineri, care au organizat un picnic lângă apă, sunt convinși că, cu o întreținere corespunzătoare, acest loc ar putea deveni o zonă de recreere completă pentru locuitorii Capitalei.

Potrivit localnicilor, în ultimii 3 ani starea lacului s-a deteriorat vizibil. Nivelul apei a scăzut cu peste un metru, vegetația s-a extins, iar zona arată tot mai neîngrijită.

Lacul se află pe teritoriul „Muzeului Satului”, parte a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Suprafața totală a muzeului în aer liber este de aproximativ 150 de hectare.

Conducerea instituției recunoaște că nu poate rezolva problema de una singură — lipsesc atât specialiști, cât și resurse financiare.

„Am trimis solicitări către Apele Moldovei și alte instituții competente, informându-le despre situația creată. Până acum nu am primit răspuns. Cu forțe proprii am efectuat o inspecție și am constatat că problema este legată de sursa care alimentează lacul: aceasta a dispărut parțial, iar debitul apei s-a redus semnificativ”, a declarat șeful administrației „Muzeului Satului”, Mihai Andrieș.

Totodată, sursa de apă se află în afara teritoriului muzeului. De ea depind și Grădina Zoologică a Capitalei, precum și sistemele de irigare ale Grădinii Botanice.

Administrația muzeului subliniază că o astfel de înverzire a lacului are loc aproape în fiecare an în perioada secetoasă. După ploile recente, situația a început să se îmbunătățească treptat.

„Primăvara, vegetația acvatică se dezvoltă activ și iese la suprafață, de aceea se creează impresia că lacul este complet acoperit”, a explicat Mihai Andrieș.

Între timp, autoritățile municipale susțin că nici lacul, nici parcul adiacent nu se află în gestiunea Primăriei Chișinău. Acest fapt, potrivit oficialilor, complică serios efectuarea lucrărilor de curățare și amenajare a zonei.

Anterior, primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat că a solicitat transferul acestei zone în administrarea municipalității, însă decizia finală încă nu a fost luată.