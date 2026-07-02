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tvrmoldova.md logotvrmoldova
2 Iulie 2026, 12:42
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Locuitorii Capitalei se plâng de întârzierea lucrărilor în cadrul programului „Curtea Europeană”

Modernizarea spaţiului adiacent al unui complex de locuinţe de pe strada Drumul Viilor din Chişinău, prin programul guvernamental "Curtea europeană", bate pasul pe loc.

Locuitorii Capitalei se plâng de întârzierea lucrărilor în cadrul programului „Curtea Europeană”.
Locuitorii Capitalei se plâng de întârzierea lucrărilor în cadrul programului „Curtea Europeană”.

Aici urmau să fie reabilitate trotuarele, să fie amenajate spaţii verzi și locuri de parcare. Deşi lucrările au început în luna mai, totul s-a blocat la etapa de demolare. În timp ce oamenii se plâng că zona arată ca un şantier şi nu se pot deplasa în siguranţă, autorităţile declară că, de fapt, proiectul este în plină desfăşurare, informează tvrmoldova.md.

„Au fost stopate din cauza condiţiilor meteo nefavorabile pentru că a plouat şi decât să facem noroi, ne-am oprit pentru o perioadă de timp și au fost reluate în plină forţă. De miercurea trecută au fost reluate. S-au evacuat straturile de asfalt care au fost scoase de aici. S-au săpat o parte din tranşeele pentru borduri. Deja au fost reluate montarea bordurilor și va urma restul terasamentului pentru a monta noul strat de asfalt”, a declarat un muncitor.

Vicepretorul sectorului Centru al capitalei, comentând situația pentru TVR Moldova, a promis că lucrările vor continua activ încă din această săptămână.

„ Acolo au fost demarate lucrări. Un timp ele au fost stopate, însă de săptămâna acesta ele încep din nou. A fost o situaţie tehnică, cu antreprenorul. De miercuri vor fi reluate lucrările. Au fost stopate de săptămâna trecută, luni sau marți, dacă nu greșesc.”, a comentat Ion Bocșanean, vicepretor al sectorului Centru.

Modernizarea infrastructurii pe strada Drumului Viilor se realizează în cadrul programului de stat „Curtea Europeană”, implementat cu sprijinul Uniunii Europene.

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