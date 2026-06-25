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jurnal.md logojurnal
25 Iunie 2026, 14:08
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Locuitor din Bălți, condamnat în dosarul unei scheme piramidale financiare: Promitea un venit de 300%

Un locuitor din Bălți a fost condamnat pentru fraudă după ce a convins 21 de persoane să investească bani într-o schemă piramidală financiară ucraineană, „Fondul de investiții Mercur”.

Locuitor din Bălți, condamnat în dosarul unei scheme piramidale financiare: Promitea un venit de 300%.
Locuitor din Bălți, condamnat în dosarul unei scheme piramidale financiare: Promitea un venit de 300%.

Potrivit PCCOCS, infracțiunile au fost comise în anii 2015–2016. Bărbatul a convins șapte persoane, majoritatea din Bălți, să investească într-un fond, promițând un profit anual de 300%, scrie jurnal.md.

Potrivit uneia dintre victime, colega condamnatului, acesta „povestea multe despre faptul că este un fond pe termen lung, că planifică să construiască apartamente”. Bărbatul convingea: dacă investești 100.000 de lei, după un an poți primi 300.000, iar banii pot fi retrași săptămânal sau lunar, după dorință.

Totuși, profitul nu a fost obținut. Suma totală a investițiilor a depășit 270.000 de lei, iar unele victime au luat credite bancare pentru aceasta.

Instanța a condamnat bărbatul la o pedeapsă privativă de libertate de 2,6 ani, cu un termen de încercare de trei ani și amânarea executării pedepsei.

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