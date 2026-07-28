Litrul de motorină s-a scumpit până la 31 de lei. Noile prețuri la carburanți.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noua valoare maximă a prețului la benzină și motorină, care va fi valabilă începând cu 29 iulie.

Potrivit ANRE, prețul maxim al benzinei cu cifra octanică 95 va fi de 30 de lei 54 de bani (cu 14 bani mai mult) pentru un litru, iar al motorinei - 31 de lei (cu 29 de bani mai mult) pentru un litru.

Reamintim că, începând cu 1 august, în prețul benzinei și al motorinei din Moldova va fi inclusă o taxă suplimentară în valoare de 48 de bani pentru un litru. Decizia corespunzătoare a fost aprobată la 21 iulie de Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.