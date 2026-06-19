Litrul de motorină ajunge sub 26 de lei, iar benzina scade sub 28 de lei.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) constată menținerea tendinței de reducere a prețurilor cu amănuntul la principalele produse petroliere.

Dinamica pozitivă a prețurilor este determinată de scăderea cotațiilor internaționale la produsele petroliere și de prăbușirea semnificativă a prețului petrolului brut pe piețele mondiale.

În ultimele zile, prețul petrolului Brent a scăzut sub pragul de 80 de dolari pe baril, revenind la cele mai scăzute niveluri din martie anul curent. Această evoluție este susținută de acordul intermediar dintre SUA și Iran, care prevede reluarea navigației maritime prin Strâmtoarea Ormuz și creează condiții pentru revenirea pe piață a unor volume suplimentare de petrol din regiune.

În termeni practici, consumatorii plătesc astăzi cu 9,12 lei mai puțin pentru un litru de motorină și cu 3,41 lei mai puțin pentru un litru de benzină COR 95 comparativ cu nivelurile maxime înregistrate în timpul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

În aceste condiții, pentru perioada 20.06.2026 – 22.06.2026, ANRE a stabilit următoarele prețuri maxime de vânzare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere standard:

27,99 lei/litru – pentru benzina COR 95 (–16 bani);

25,86 lei/litru – pentru motorina standard (–38 bani).