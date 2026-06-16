Litigiile dintre comercianți și consumatori, soluționate printr-un nou mecanism.

Litigiile consumatorilor din Republica Moldova cu comercianții vor putea fi soluționate printr-un mecanism extrajudiciar, după operaționalizarea entităților de soluționare alternativă a litigiilor (SAL).

Mecanismul, care e deja prevăzut în legislație, va fi implementat prin crearea unor structuri publice sau private, transmite IPN.

Potrivit Centrului European al Consumatorului din Republica Moldova, mecanismul SAL a fost introdus în contextul alinierii Republicii Moldova la standardele UE și este destinat soluționării litigiilor contractuale apărute în urma achiziționării de produse sau contractării unor servicii. Procedura va putea fi utilizată în cazul livrării unor produse defecte, al refuzului reparării sau înlocuirii, al întârzierii rambursării banilor, al neexecutării obligațiilor contractuale sau al prestării necorespunzătoare a serviciilor.

Instituția menționează că, potrivit legislației, consumatorii vor putea depune cereri la entitățile SAL, care vor facilita o soluționare amiabilă a conflictului, vor propune soluții sau, în anumite condiții, vor putea impune o soluție obligatorie. Procedura nu va limita dreptul consumatorilor de a se adresa instanței de judecată sau autorităților competente în domeniul protecției consumatorilor. Totodată, mecanismul este conceput pentru a oferi o soluționare mai rapidă și mai puțin costisitoare a disputelor.

În majoritatea cazurilor, procedura va fi gratuită pentru consumatori sau va implica costuri minime. Cererile vor putea fi depuse în format electronic sau pe suport de hârtie, iar litigiile vor fi examinate, de regulă, în termen de până la 90 de zile de la depunerea dosarului complet.

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării va coordona mecanismul și va publica lista oficială a entităților SAL. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor va oferi asistență consumatorilor, inclusiv în litigiile transfrontaliere. În prezent, în Republica Moldova nu este înregistrată nicio entitate SAL, iar autoritățile urmează să elaboreze cadrul normativ secundar necesar pentru punerea în aplicare a mecanismului.