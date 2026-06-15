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15 Iunie 2026, 22:35
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Linie fierbinte gratuită pentru problemele legate de dependența de droguri, lansată în Capitală

În Chișinău a fost lansată o linie fierbinte gratuită pentru consultanță și sprijin în probleme legate de consumul de droguri și comportamentul inadecvat.

Linie fierbinte gratuită pentru problemele legate de dependența de droguri, lansată în Capitală.
Linie fierbinte gratuită pentru problemele legate de dependența de droguri, lansată în Capitală.

Această inițiativă, implementată de Primăria Capitalei, face parte din planul municipal de acțiuni pentru anii 2026-2027, transmite rupor.md.

Potrivit autorităților locale, copiii, adolescenții și părinții lor pot apela numărul (+373) 67 933 933 pentru a primi informații, consultanță și sprijin în situații legate de consumul de droguri sau pentru îmbunătățirea comunicării în familie.

Primăria Chișinău menționează că persoanele care observă schimbări îngrijorătoare în comportamentul unui copil sau adolescent pot beneficia de asistență psihologică specializată, oferită gratuit și confidențial de specialiștii Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului. Specialiștii liniei fierbinți pentru combaterea drogurilor primesc apeluri de luni până vineri, între orele 8:00 și 17:00.

În mai, autoritățile municipale au lansat Planul de combatere a drogurilor pentru anii 2026-2027, care include campanii informative în școli, instruirea profesorilor și implementarea serviciilor de consiliere pentru elevi și părinți. De asemenea, este planificată crearea unei comisii municipale intersectoriale pentru monitorizarea și prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor.

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