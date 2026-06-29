Linia feroviară care leagă România de Republica Moldova intră în etapa de electrificare.

Pentru electrificarea căii ferate dintre Iași și granița cu Republica Moldova au fost alocați 500 de milioane de lei românești (aproape 2 miliarde de lei moldovenești).

Lucrările vor fi finanțate în proporție de 50% din fonduri europene (în cadrul programului Connecting Europe Facility), iar restul va fi acoperit din bugetul de stat al României, scrie logos-pres.md.

Esența viitoarelor modificări a explicat-o pentru portalul RFI România activistul Adrian Covăsneanu de la asociația „Moldova vrea autostradă”.

În prezent, este electrificat doar tronsonul Iași – Socol (6,3 km), în timp ce aproximativ 17 km între Socol și Ungheni sunt exploatați pe infrastructură neelectrificată. Un argument important invocat de Căile Ferate Române este poziția strategică a acestei linii. Traseul reprezintă principala legătură feroviară între autostrada 500 și granița cu Republica Moldova și este inclus în noul coridor european de transport Marea Baltică – Marea Neagră – Marea Egee.

„De fapt, această abordare face parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare completă, iar acum ne aflăm în prima etapă. Sperăm că licitația va fi anunțată în curând, iar implementarea ei ar putea începe în maxim un an și jumătate”, a spus Adrian Covăsneanu – „Adică, suntem în etapa realizării etapizate a acestor investiții, iar în următorul exercițiu bugetar vor fi alocate resurse semnificative, astfel încât și în regiunea noastră să putem circula cu viteze mai mari, între 120 și 160 km/h”.

Condiția Uniunii Europene este existența unui reper european unitar, altfel investițiile în Republica Moldova nu vor fi finanțate.