Lingouri de aur, valută străină și produse de tutun tăinuite, depistate la vama Aeroport.

Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au documentat trei tentative de transport ilicit de mărfuri.

Primul caz a fost înregistrat pe ruta Chișinău - Istanbul, după ce, în bagajul de mână al unui cetățean străin, în vârstă de 67 de ani, echipa comună a depistat zece lingouri de aur, cu o masa totală de 120 de grame, pe care bărbatul nu le-a declarat autorității vamale, transmite customs.gov.md.

În cel de-al doilea caz, în cadrul formalităților de control al pasagerilor rutei Chișinău - Viena, a fost depistată o nerezidentă, în vârstă de 46 de ani, care a tăinuit suma de 28.450 de euro, fără a o declara în modul stabilit de lege. În acest caz, mijloacele financiare au fost ridicate, iar cazul urmează să fie investigat în continuare de ofițerii Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal.

Cel de-al treilea caz a fost înregistrat pe ruta Chișinău - Tel Aviv. În timpul controlului de specialitate al bagajelor, în valiza unui cetățean străin, în vârstă de 63 de ani, au fost depistate 300 pachete de țigări, nedeclarate autorității vamale. Va fi efectuată o anchetă.