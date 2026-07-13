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rupor.md logorupor
13 Iulie 2026, 14:32
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Licitația pentru restaurarea clădirii Primăriei Chișinău a fost relansată

Municipalitatea a relansat licitația pentru restaurarea clădirii istorice a Primăriei Chișinău, după ce două proceduri anterioare au eșuat.

Licitația pentru restaurarea clădirii Primăriei Chișinău a fost relansată.
Licitația pentru restaurarea clădirii Primăriei Chișinău a fost relansată.

La primul concurs nu s-a înscris niciun participant, iar la cel de-al doilea, singura oferta depusă a fost declarată neconformă, transmite rupor.md.

În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, primarul Ion Ceban a declarat că municipalitatea va încerca să atragă un număr mai mare de companii, inclusiv din străinătate, pentru a asigura concurență la licitație și selectarea unui antreprenor cu experiență în restaurarea monumentelor istorice.

Șeful Direcţiei construcţii capitale din cadrul Primăriei Chișinău, Andrei Ciochină, a precizat că Primăria va transmite informații despre procedura de achiziție inclusiv către Patronatul Societăților de Construcții din România și către alte organizații de profil, pentru a încuraja participarea firmelor specializate.

„Invităm toți antreprenorii interesați să participe la această licitație. Este un obiectiv cu o complexitate și o responsabilitate foarte mare, iar toate ofertele vor fi examinate minuțios, deoarece este vorba despre restaurarea unuia dintre cele mai importante edificii istorice ale municipiului”, a menționat Andrei Ciochină.

Totodată, în cadrul ședinței, primarul general a solicitat ca noua licitație să fie promovată cât mai mult, inclusiv prin intermediul ambasadelor și al organizațiilor profesionale, și a propus organizarea unei întâlniri de prezentare a proiectului tehnic pentru operatorii economici interesați, astfel încât aceștia să poată adresa întrebări înainte de depunerea ofertelor.

Sursă
rupor.md logorupor
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