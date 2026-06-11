Legumele și fructele, vândute în rate în Transnistria.

Într-un filmuleț publicat online, magazinul de legume și fructe „Ovoshnoi Rai” le propune clienților să cumpere produse în rate, pe o perioadă de trei luni.

„Așa ceva nu a mai fost în Transnistria. Doar în „Ovoshnoi Rai” puteți cumpăra fructe și legume în rate pe 3 luni. Plata se poate face cu cardul sau prin cod QR”, se spune în filmulețul publicitar.

Oferta neobișnuită a atras atenția utilizatorilor rețelelor sociale. Mulți au privit publicitatea cu ironie, observând că plata în rate pentru produse alimentare părea recent imposibilă.

Unii utilizatori au văzut în reclamă un semn al înrăutățirii situației economice și al scăderii puterii de cumpărare a populației. Alții au presupus că magazinul a decis pur și simplu să atragă clienții într-un mod neobișnuit.



