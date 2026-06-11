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11 Iunie 2026, 19:51
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Legenda muzicii latino-americane Ricky Martin a sosit la Chișinău cu un avion privat

Ricky Martin, artistul de renume mondial, a ajuns la Chișinău, unde pe 12 iunie va susține un concert pe Stadionul „Zimbru”.

Legenda muzicii latino-americane Ricky Martin a sosit la Chișinău cu un avion privat.
Legenda muzicii latino-americane Ricky Martin a sosit la Chișinău cu un avion privat.

Oaspetele de onoare a fost întâmpinat, conform tradiției, cu pâine și sare, precum și cu vin moldovenesc.

Concertul artistului va începe la ora 20:30.

Prețul biletelor variază între 1.000 și 100.000 de lei pentru locurile VIP destinate unei companii de 30 de persoane.


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