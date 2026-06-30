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noi.md logonoi
30 Iunie 2026, 13:38
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Le-au ascuns printre haine: În Moldova a fost stopat transportul unor ceasuri de lux

Ofițerii grupurilor mobile ale Serviciului Vamal au înregistrat un caz de transportare a mărfurilor fără documente de proveniență după ce au oprit pentru control un microbuz în apropierea localității Leușeni.

Le-au ascuns printre haine: În Moldova a fost stopat transportul unor ceasuri de lux.
Le-au ascuns printre haine: În Moldova a fost stopat transportul unor ceasuri de lux.

Potrivit Serviciului Vamal, vehiculul provenea din Marea Britanie și transporta colete nesupravegheate, transmite noi.md.

Ca urmare a unui control amănunțit, într-unul dintre colete, printre articolele de îmbrăcăminte, au fost descoperite 10 ceasuri cu logo-ul unui brand de lux cunoscut, precum și cutii și ambalaje originale.

Produsele erau transportate fără niciun document care să ateste legalitatea provenienței lor și/sau vămuirea.

În acest caz a fost documentat șoferul vehiculului – un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 35 de ani. Ceasurile, cutiile și elementele de ambalaj au fost ridicate.

Autoritățile urmează să stabilească valoarea exactă a mărfii reținute. Se desfășoară o anchetă pentru tragerea la răspundere administrativă a persoanei vinovate, conform legislației în vigoare. 

Le-au ascuns printre haine: În Moldova a fost stopat transportul unor ceasuri de lux

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