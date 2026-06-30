Le-au ascuns printre haine: În Moldova a fost stopat transportul unor ceasuri de lux.

Ofițerii grupurilor mobile ale Serviciului Vamal au înregistrat un caz de transportare a mărfurilor fără documente de proveniență după ce au oprit pentru control un microbuz în apropierea localității Leușeni.

Potrivit Serviciului Vamal, vehiculul provenea din Marea Britanie și transporta colete nesupravegheate, transmite noi.md.

Ca urmare a unui control amănunțit, într-unul dintre colete, printre articolele de îmbrăcăminte, au fost descoperite 10 ceasuri cu logo-ul unui brand de lux cunoscut, precum și cutii și ambalaje originale.

Produsele erau transportate fără niciun document care să ateste legalitatea provenienței lor și/sau vămuirea.

În acest caz a fost documentat șoferul vehiculului – un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 35 de ani. Ceasurile, cutiile și elementele de ambalaj au fost ridicate.

Autoritățile urmează să stabilească valoarea exactă a mărfii reținute. Se desfășoară o anchetă pentru tragerea la răspundere administrativă a persoanei vinovate, conform legislației în vigoare.