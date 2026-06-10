Laborator modern de canabis, destructurat la Vadul lui Vodă.

În cadrul cauzei penale sînt investigați doi bărbați, cu vârste de 43 și 39 ani din Chișinău, suspectați că ar fi cultivat și comercializat droguri de diferite tipuri, în cantități deosebit de mari, transmite noi.md.

În cadrul investigațiilor cu suportul angajaților Serviciului Vamal, s-a constatat că unul dintre aceștia avea rolul de a introduce în Republica Moldova semințe de canabis și diferite utilaje pentru cultivare și comercializare a acestora prin intermediul magazinelor online din aplicația „Telegram”.

Cel de-al doilea suspect s-ar fi ocupat de cultivarea plantelor de canabis și de comercializare. Investigațiile au stabilit că în țară au fost introduse mai multe tipuri de semințe de canabis, destinate cultivării diferitelor varietăți de marijuana.

În rezultatul perchezițiilor efectuate la domiciliul unuia dintre suspecți, din Vadul lui Vodă, a fost depistat un laborator improvizat pentru creșterea canabisului, dotat cu echipamente moderne pentru creșterea plantelor de canabis.

Totodată au fost ridicate plante de canabis în faza de creștere și produs finit de aproximativ 2,5 kilograme, 11 pastile ecstasy cu logo-ul „Gold”, mărci LSD, recipiente cu ulei de canabis în stare solidă, precum și un pachet cu „ciuperci magice” (halucinogene). În baza probelor acumulate și a rolului atribuit fiecăruia în schemă, bănuitul responsabil de laborator a fost reținut pentru 72 ore, iar celălalt este cercetat în stare de libertate (cu asigurarea prezumției nevinovăției, potrivit legii).