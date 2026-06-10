La un an de la lansare, doar 40% din cele un milion de cărți de identitate gratuite au fost solicitate de cetățeni.

Iurie Cristea, directorul adjunct al Agenției Servicii Publice (ASP), a precizat că, din lotul de un milion de carduri de identitate preconizate a fi eliberate gratuit, până în prezent au fost solicitate aproximativ 400.000, transmite logos-pres.md.

„Prin urmare, dragi cetățeni, grăbiți-vă — au rămas ultimele 600.000!”, a declarat Cristea, la TVR Moldova.

El și-a exprimat regretul că în Moldova puțini oameni sunt interesați de acest instrument, care oferă numeroase avantaje.

„Având cartea de identitate și semnătura electronică, ai acces la cabinetul personal cu toate documentele și informațiile aferente, la un singur click distanță. Vreau să menționez că toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă dețin sau nu cartea de identitate, sau dacă au sau nu semnătură electronică, au deja un cabinet personal creat de statul Republica Moldova. Îl poți accesa doar dacă ai „cheița”, iar această cheiță este semnătura electronică. Având această semnătură electronică, pe care încurajez toată lumea să și-o obțină, poți ulterior, folosind cardul de identitate, să semnezi contracte, să ai acces la anumite instituții și să realizezi o mulțime de alte lucruri. Inclusiv poți verifica dacă ai restanțe la Fisc, dacă ai amenzi, cine este medicul tău de familie și te poți programa la consultații”, a relatat directorul adjunct al instituției.

Reprezentantul agenției a comparat situația actuală cu cea în care am avea calculatoare peste tot, dar nu le-am folosi, subliniind că, în ciuda potențialului digital uriaș, cetățenii încă folosesc cu reticență aceste posibilități.

Potrivit datelor Agenției de Guvernare Electronică, în prezent pe portalul serviciilor publice sunt disponibile 639 de servicii. În timp ce digitalizarea pentru mediul de afaceri a atins deja pragul de 79%, serviciile destinate direct cetățenilor sunt digitalizate în proporție de aproximativ 60%. Reamintim că noua carte de identitate a cetățeanului Republicii Moldova cu semnătură electronică integrată a fost prezentată oficial în aprilie anul trecut.

Până la acel moment, Republica Moldova nu a actualizat buletinele de identitate de mai bine de 11 ani. Noul document conține 30 de elemente de protecție de ultimă generație, care îi asigură integritatea. După cum au anunțat anterior autoritățile, primul milion de buletine de identitate sunt eliberate cetățenilor gratuit.