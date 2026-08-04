La Spitalul Clinic din Bălți a fost schimbată conducerea și a fost demarat un control complex.

Spitalul Clinic Municipal Bălți va fi condus temporar de directorul Spitalului Raional din Florești, Ludmila Capcelea. Ea îl va înlocui pe Vladimir Pascaru, care a condus instituția din 10 iulie.

Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș a explicat schimbarea de conducere în contextul conflictelor din cadrul colectivului și al problemelor din administrație, transmite rupor.md.

„Spitalul nu poate fi puternic atunci când medicii sunt implicați în conflicte, iar administrația uită pentru cine lucrează. Sarcina noului conducător este să stabilizeze instituția, să pună ordine în administrație, să asculte colectivul și să readucă pacientul în centrul tuturor deciziilor”, a menționat ministrul.

În același timp, Ministerul a demarat o verificare complexă a modului de administrare a spitalului, a condițiilor sanitare, a organizării serviciilor medicale, a utilizării banilor publici și a modului de luare a deciziilor.

Pascaru a preluat conducerea spitalului cu mai puțin de o lună în urmă, după ce l-a înlocuit pe Iurie Osoianu. Acesta a fost eliberat din funcție după publicarea unor fotografii cu încăperile blocului alimentar aflate într-o stare necorespunzătoare.

Astfel, Capcelea va deveni al treilea director interimar al Spitalului Clinic Bălți în mai puțin de o lună.