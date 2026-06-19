La Otaci a fost deschis un nou birou al Poliției de Frontieră, destinat gestionării mai eficiente a frontierei de stat și a fluxurilor migratorii. Despre aceasta informează Ministerul Afacerilor Interne.

Acest pas, consideră autoritățile, reprezintă o etapă suplimentară în modernizarea serviciilor publice, care va permite îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de muncă pentru peste 140 de angajați, precum și creșterea nivelului de securitate și a calității serviciilor oferite printr-o coordonare mai eficientă între instituții, transmite rupor.md.

Construcția noului obiectiv din Otaci a fost posibilă datorită unui proiect internațional de sprijin pentru persoanele afectate de conflictul din Ucraina, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM).

La deschiderea festivă au participat ministrul Afacerilor Interne Daniella Misail-Nichitin, șeful Poliției de Frontieră Ruslan Galușca, șefa grupului pentru guvernare publică din cadrul Delegației UE în Moldova Martina Spernbauer, șefa Misiunii OIM Ester Ruiz de Azua și șeful Inspectoratului General al Poliției Viorel Cernăuțeanu.

Șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, a subliniat în discursul său că acest proiect reprezintă o expresie a cooperării și solidarității, evidențiind rolul esențial al sprijinului din partea UE și OIM în depășirea provocărilor actuale la frontieră.