theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
19 Iunie 2026, 17:27
4 066
Copiază linkul
Link copiat

La Otaci a fost deschis un nou birou al Poliției de Frontieră

La Otaci a fost deschis un nou birou al Poliției de Frontieră, destinat gestionării mai eficiente a frontierei de stat și a fluxurilor migratorii. Despre aceasta informează Ministerul Afacerilor Interne.

La Otaci a fost deschis un nou birou al Poliției de Frontieră.
La Otaci a fost deschis un nou birou al Poliției de Frontieră.

Acest pas, consideră autoritățile, reprezintă o etapă suplimentară în modernizarea serviciilor publice, care va permite îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de muncă pentru peste 140 de angajați, precum și creșterea nivelului de securitate și a calității serviciilor oferite printr-o coordonare mai eficientă între instituții, transmite rupor.md

Construcția noului obiectiv din Otaci a fost posibilă datorită unui proiect internațional de sprijin pentru persoanele afectate de conflictul din Ucraina, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM).

La deschiderea festivă au participat ministrul Afacerilor Interne Daniella Misail-Nichitin, șeful Poliției de Frontieră Ruslan Galușca, șefa grupului pentru guvernare publică din cadrul Delegației UE în Moldova Martina Spernbauer, șefa Misiunii OIM Ester Ruiz de Azua și șeful Inspectoratului General al Poliției Viorel Cernăuțeanu.

Șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, a subliniat în discursul său că acest proiect reprezintă o expresie a cooperării și solidarității, evidențiind rolul esențial al sprijinului din partea UE și OIM în depășirea provocărilor actuale la frontieră.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici