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unimedia.info logounimedia
14 Septembrie 2026, 12:34
41 200
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La o nuntă moldovenească, nașii au primit în dar un iPhone 17 împreună cu colacii

Bloggerița Daniela Cheltuitor și soțul ei, care au fost nași la nuntă, au primit de la miri câte un iPhone 17. Cadourile le-au fost oferite în timpul mesei festive.

La o nuntă moldovenească, nașii au primit în dar un iPhone 17 împreună cu colacii.
La o nuntă moldovenească, nașii au primit în dar un iPhone 17 împreună cu colacii.

Despre acest lucru, Daniela a povestit pe rețelele sociale, publicând fotografii și imagini video de la nuntă, relatează unimedia.info.

„Vrem să le mulțumim din suflet pentru cadourile frumoase și generoase. A fost peste așteptările noastre! De acum înainte, nașul și nașa vor crea conținut cu cel mai recent model iPhone 17”, a scris bloggerița.

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