La o nuntă moldovenească, nașii au primit în dar un iPhone 17 împreună cu colacii

Bloggerița Daniela Cheltuitor și soțul ei, care au fost nași la nuntă, au primit de la miri câte un iPhone 17. Cadourile le-au fost oferite în timpul mesei festive.

La o nuntă moldovenească, nașii au primit în dar un iPhone 17 împreună cu colacii.