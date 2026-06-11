La Chișinău și Bălți vor fi lansate trenuri urbane care să conecteze diferite cartiere.

Potrivit șefului Direcției politici în domeniul transportului feroviar, Roman Gapeev, proiectul prevede nu doar o legătură între Gara Feroviară și Aeroportul Internațional Chișinău, ci și crearea unui nou tip de transport public care va contribui la decongestionarea traficului urban, informează logos-press.md.

„Este vorba despre rute care leagă diferite cartiere ale orașului pe infrastructura feroviară existentă. Trenurile vor putea circula o dată sau de două ori pe oră, în funcție de orarul aprobat”, a declarat Gapeev în cadrul ședinței comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe.

Potrivit acestuia, un astfel de sistem va permite locuitorilor să se deplaseze mai rapid între cartierele orașului, fără a folosi automobilul personal și fără a schimba mai multe mijloace de transport public. Un proiect similar, a spus el, interesează și autoritățile municipale din Bălți.

Statul subvenționează serviciul

Pentru realizarea inițiativei, după adoptarea modificărilor legislative, Guvernul va trebui să aprobe contractele pentru prestarea serviciilor publice, în care vor fi stabilite orarul trenurilor, costul biletelor și mecanismele de compensare a cheltuielilor de exploatare. Gapeev a subliniat că astfel de transporturi nu trebuie să aducă profit, deoarece acest lucru corespunde atât normelor europene, cât și celor naționale de reglementare a transportului public.

„Dacă vorbim despre termene, atunci în două-trei luni am putea încheia astfel de contracte și lansa trenurile”, a menționat reprezentantul ministerului.

În faza inițială, transportul se va realiza cu materialul rulant existent. Ulterior, autoritățile intenționează să investească în modernizarea trenurilor și îmbunătățirea calității serviciilor.

Vorbind despre mecanismul încheierii directe a contractelor, Gapeev a explicat că în prezent pe piața feroviară din Moldova activează practic un singur operator capabil să ofere astfel de servicii. În aceste condiții, organizarea unei licitații ar putea întârzia procesul și crea riscuri pentru lansarea transportului.

„Dorim să excludem riscurile de întreruperi în activitate și să evităm situația în care ar trebui să așteptăm jumătate de an pentru a vedea dacă vor apărea participanți la licitație”, a spus el.

Monitorizarea fondurilor bugetare

Funcționarul a subliniat, de asemenea, că utilizarea fondurilor publice va fi supusă unui control financiar strict, pentru ca banii alocați pentru transportul pasagerilor să nu fie folosiți în alte scopuri, cum ar fi transportul de mărfuri sau întreținerea infrastructurii.

Potrivit estimărilor preliminare ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, din aproximativ 300 milioane de lei necesari pentru dezvoltarea acestor servicii, circa 270–280 milioane de lei vor fi direcționați către infrastructura feroviară. Cheltuielile exacte pentru exploatarea rutelor și posibila modernizare a materialului rulant vor fi stabilite ulterior.