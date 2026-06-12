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logos.press.md logologos
12 Iunie 2026, 20:29
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La Bălți vor fi construite locuințe de serviciu pentru militari

Guvernul a aprobat studiul de fezabilitate tehnico-economic al proiectului de parteneriat public-privat pentru construirea locuințelor de serviciu destinate militarilor Armatei Naționale din garnizoana Bălți.

La Bălți vor fi construite locuințe de serviciu pentru militari.
La Bălți vor fi construite locuințe de serviciu pentru militari.

Proiectul a fost dezvoltat de compania LARA, volumul total al investițiilor fiind estimat la 16,07 milioane euro, transmite logos-pres.md.

În cadrul proiectului se prevede realizarea lucrărilor generale de proiectare, proiectarea și construcția unei stații de transformare, lucrări de construcție-montaj, construcția rețelelor exterioare de inginerie și comunicații către clădire, amenajarea teritoriului, precum și construcția unei parcări supraterane. Obiectul va fi amplasat pe un teren cu suprafața de 0,92 ha, pe strada Alexandru Lăpușneanu, 10.

Este o zonă centrală a orașului, cu infrastructură dezvoltată, care asigură acces facil la instituțiile de învățământ, centrele comerciale și principalele artere de transport. Din suma totală a investițiilor, 15,64 milioane euro reprezintă cheltuielile pentru construcție, iar 430.000 euro - costul terenului.

Conform documentului, toate cheltuielile pentru construcție sunt suportate de partenerul privat. Inițiativa are scopul de a asigura locuințe de serviciu pentru 24 de familii ale militarilor Armatei Naționale. Pe lângă indicatorii financiari și amplasamentul strategic, proiectul prevede standarde tehnice clare și un model de colaborare între stat și sectorul privat.

Costul construcției este estimat la aproximativ 600 euro pe metru pătrat (fără a include costul terenului), prețul pe metru pătrat de suprafață utilă, ținând cont de cota terenului, fiind de 617 euro.

Această evaluare face parte din planul de eficiență economică, care a stat la baza avizului pozitiv al Agenției Proprietății Publice. Implementarea proiectului se va realiza prin modelul parteneriatului public-privat.

Ministerul Apărării, în calitate de partener de stat, oferă terenul, iar agentul economic privat își asumă întreaga responsabilitate financiară pentru executarea lucrărilor. Pe lângă cele 24 de apartamente de serviciu, proiectul include crearea unor obiective de infrastructură socio-culturală destinate deservirii militarilor și membrilor familiilor acestora în garnizoana Bălți.

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