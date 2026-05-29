La Autoritatea Aeronautică Civilă vor apărea noi funcții cu salarii de până la 30.000 de lei.

Guvernul propune creșterea numărului de angajați de la 93 la 96 și crearea unui nou „Serviciu de securitate informațională”, care va monitoriza riscurile cibernetice și incidentele ce pot afecta siguranța zborurilor, informează bani.md.

În noua subdiviziune vor lucra trei persoane: șeful serviciului și doi inspectori principali. Aceștia vor verifica modul în care companiile aeriene și operatorii aviației gestionează riscurile informaționale, vor efectua audituri și vor monitoriza incidentele de securitate cibernetică în domeniul aviației civile. De asemenea, serviciul va colabora cu instituții europene și organizații internaționale de profil.

Implementarea modificărilor va costa aproape 987.000 lei pe an. Fondul anual de salarizare pentru cele trei noi posturi este estimat la 959.028 lei. Salariul lunar total al șefului Serviciului de securitate informațională va fi de 29.543 lei, iar cei doi inspectori principali vor primi câte 25.188 lei lunar.

Documentul prevede și crearea Serviciului de informare și relații cu mass-media, care va fi subordonat direct directorului Autorității Aeronautice Civile și se va ocupa de relațiile cu presa, organizarea conferințelor și comunicarea publică a instituției.

Pe lângă noile servicii, mai multe subdiviziuni își vor schimba statutul. Secția de licențiere a personalului aeronautic va deveni direcție, la fel ca și Secția administrativă și cea de gestionare a documentelor. Direcția de supraveghere economică și management financiar va primi încă o unitate de personal, crescând numărul angajaților la opt.

Proiectul hotărârii de Guvern a fost elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în cadrul angajamentelor asumate de Republica Moldova prin Acordul privind Spațiul Aerian Unic cu Uniunea Europeană. Noile reguli europene în domeniul securității informaționale a aviației vor intra în vigoare la 12 noiembrie 2026.