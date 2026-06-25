Junghietu: Testele pe linia electrică Vulcănești – Chișinău vor începe la sfârșitul lunii iunie.

Testele și aplicarea tensiunii pe linia electrică Vulcănești – Chișinău ar trebui să înceapă la sfârșitul acestei luni.

Despre aceasta a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, subliniind că „această etapă este decisivă înainte de punerea în funcțiune a liniei”.

Ministrul a vizitat ieri, 24 iunie, șantierul Stației Electrice Chișinău pentru a verifica stadiul lucrărilor în desfășurare, scrie moldpres.md.

„Acesta este unul din cele mai importante proiecte de infrastructură energetică din istoria Republicii Moldova. Am discutat cu reprezentanții antreprenorului și ai echipei de implementare despre ritmul lucrărilor și despre etapele care urmează. Am solicitat ca toate activitățile rămase să fie realizate fără compromisuri în ceea ce privește calitatea și respectarea termenelor. Reprezentanții contractorului au prezentat situația generală și mi-au dat asigurări că lucrările vor fi finalizate conform graficului. Astfel, către sfârșitul lunii curente urmează să înceapă testările și energizarea Liniei Electrice Aeriene de 400 kV Vulcănești - Chișinău – un moment decisiv înainte de punerea în funcțiune a acestei investiții strategice”, a declarat Dorin Junghietu.

Ministrul a accentuat că va continua să monitorizeze îndeaproape evoluția lucrărilor până la finalizarea cu succes a proiectului.

„Fiecare etapă contează, iar respectarea angajamentelor asumate este esențială”, a adăugat Dorin Junghietu.

Lucrările de construcție a LEA Vulcănești-Chișinău au început efectiv în aprilie 2024 și sunt parte a Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic, finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Valoarea acestuia este de 61 milioane de euro, dintre care circa 27 milioane de euro sunt pentru construcția Liniei.

Construcția propriu-zisă a liniei electrice aeriene a fost încheiată integral înainte de termen, în luna noiembrie, iar la începutul acestui an au fost realizate testări complexe, inclusiv în condiții meteorologice dificile, pentru a verifica funcționalitatea și reziliența infrastructurii.

Linia are o lungime totală de 157 de km, traversează 35 de localități din opt raioane, conectând Stația Electrică Vulcănești 400 kV cu Stația Electrică Chișinău 330 kV. Aceasta va putea transporta până la 630 MVA de putere, echivalentul a peste 50% din consumul necesar al țării în perioadele de vârf.

Construcția Liniei electrice Vulcănești-Chișinău este un proiect de importanță strategică pentru securitatea energetică a țării noastre. Noua linie electrică va permite transportul energiei electrice din România sau alte piețe europene spre Chișinău, fără a trece prin Centrala electrică moldovenească, situată în regiunea transnistreană.