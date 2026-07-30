Junghietu, despre fuziunea operatorilor de gaze: Trebuie optimizate toate cheltuielile.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că va cere accelerarea reorganizării a 12 întreprinderi de distribuție a gazelor, care fac parte din cadrul SA „Moldovagaz”.

Potrivit acestuia, acest proces trebuia să înceapă încă în 2022.

Ministrul consideră reforma necesară pentru optimizarea cheltuielilor și pentru asigurarea unui tarif mai echitabil la distribuirea gazelor, deși recunoaște că procesul va fi unul dificil, transmite tvrmoldova.md.

„Voi convoca o ședință cu reprezentanții statului în Consiliul de administrație și voi solicita un plan clar de reorganizare. Acesta trebuie să fie examinat de Consiliul de supraveghere și aprobat de Consiliul de administrație. Vom analiza toate variantele prevăzute de lege, ca acest proces să înceapă cât mai curând posibil”, a declarat ministrul.

Junghietu a precizat că comasarea a 12 întreprinderi într-o singură companie nu va fi un proces simplu, însă consideră această măsură necesară pentru creșterea eficienței activității și pentru stabilirea unui tarif mai echitabil la distribuirea gazelor.

Răspunzând la întrebarea privind declarația directorului ANRE, Alexei Taran, care susținea că reducerea numărului de angajați nu va avea o influență semnificativă asupra tarifelor la gaz, ministrul a declarat că reorganizarea trebuie analizată în mod cuprinzător.

„Este necesar să fie revizuită activitatea tuturor celor 12 întreprinderi «Moldovagaz» și toate componentele tarifului — cheltuielile administrative, cheltuielile pentru achiziții și alte costuri. Este nevoie de un plan amplu de reorganizare, ca să fie identificate toate cheltuielile care pot fi optimizate”, a explicat Dorin Junghietu.

Declarația a fost făcută după ce directorul ANRE, Alexei Taran, a afirmat că optimizarea activității celor 12 operatori de distribuție a gazelor poate reduce cheltuielile administrative și cele cu salariile, însă impactul asupra tarifului final pentru consumatori va fi limitat.

Anterior, președintele consiliului de administrație al Moldovagaz, Vadim Ceban, a comunicat pe Facebook că conducerea companiei susține inițiativa Ministerului Energiei privind comasarea a 12 întreprinderi de distribuție a gazelor într-o singură companie. Potrivit acestuia, documentele necesare pentru reformă au fost deja pregătite și vor fi prezentate organelor de conducere ale Moldovagaz. Totuși, decizia finală rămâne în sarcina acționarilor companiei Gazprom și statul Republicii Moldova.

Atunci, Vadim Ceban a menționat că reorganizarea nu va avea un impact imediat asupra tarifelor la gazul natural și, pe termen lung, nici nu va avea o influență semnificativă asupra prețului final pentru consumatori. „Decizia finală aparține acționarilor companiei”, a subliniat el.

Acționarii Moldovagaz sunt Gazprom — 50%, administrația regiunii transnistrene — 13,44%, Agenția pentru Proprietate Publică a Republicii Moldova — 35,33% și alți acționari minoritari — 1,23%. Moldovagaz deține 12 întreprinderi de distribuție a gazelor.

Orice modificări în structura companiei se efectuează cu acordul tuturor acționarilor.