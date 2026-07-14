Junghietu a verificat lucrările la Stația Electrică Chișinău: Suntem într-o etapă decisivă.

Ministrul în exercițiu al Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită la Stația Electrică Chișinău pentru a verifica stadiul pregătirilor înainte de energizarea acesteia și a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău.

Oficialul a reiterat că termenele asumate de contractor pentru finalizarea lucrărilor trebuie respectate, transmite moldpres.md.

Ministrul Energiei a subliniat că proiectul se află într-o față decisivă de implementare.

„Astăzi am revenit la Stația Electrică Chișinău pentru a verifica personal stadiul pregătirilor înainte de energizarea acesteia și a Liniei Electrice Aeriene 400 kV Vulcănești–Chișinău, proiectul de infrastructură energetică cel mai important din ultimele decenii. Suntem într-o etapă decisivă”, a menționat Dorin Junghietu.

Potrivit oficialului, în ultimele săptămâni au fost instalate și conectate echipamentele de comandă, protecție și măsură pentru celula de 400 kV, iar în prezent continuă lucrările de integrare a circuitelor secundare și verificările necesare pentru punerea în funcțiune a întregii instalații.

În paralel, se finalizează sistemul de protecție ale autotransformatoarelor, cele mai importante echipamente ale stației. Ministrul a anunțat că pentru prima dată în Republica Moldova este implementată o tehnologie modernă bazată pe injectarea de azot în interiorul autotransformatoarelor, care reduce semnificativ riscul producerii incendiilor și crește nivelul de siguranță și fiabilitate al întregii infrastructuri.

Aflat pe șantier, șeful de la Energie a discutat cu antreprenorul și cu echipele tehnice despre ultimele activități care mai trebuie încheiate înainte de energizare și a reiterat că termenele asumate de contractor pentru finalizarea lucrărilor trebuie respectate.