Jumătate din cheltuielile moldovenilor sunt alocate produselor alimentare.

Cheltuielile lunare ale populației au constituit, anul trecut, în medie, 4.995 de lei per persoană.

Aproape jumătate din bugetul personal a fost alocată produselor alimentare (43%), în timp ce cea mai mică pondere a cheltuielilor a revenit sănătății (4.6%).

Cele mai mari cheltuieli în sate

În funcție de mediul de reședință, costul cheltuielilor diferă pentru anumite tipuri de bunuri sau servicii.

De exemplu, în sate oamenii cheltuiesc mai mult de jumătate din bani doar pentru alimente și băuturi – 51.1%, față de mediul urban, unde aceste cheltuieli reprezintă puțin peste o treime din bugetul personal – 37.8%.

La fel, în mediul rural prevalează cheltuielile pentru îmbrăcăminte și încălțăminte – 7.1%, comparativ cu 6.8% în mediul urban.

Cheltuielile pentru serviciile comunale și resursele energetice, de asemenea, sunt mai mari în sate decât în orașe – 17.2% față de 15.5%.

Locuitorii din sate cheltuiesc mai mult pentru amenajarea și întreținerea casei, inclusiv prin procurarea mobilierului sau a echipamentelor de uz casnic, decât cei care locuiesc în orașe – 6.3% versus 5.6%.

Cheltuielile în orașe

În mediul urban, cheltuielile sunt mai mari pentru serviciile de transport: taxi, bilete sau abonamente pentru transportul public. Astfel, orășenii cheltuiesc de două ori mai mult față de locuitorii din sat pentru acest tip de serviciu – 10.2% față de 5.3%.

O altă categorie de cheltuieli care prevalează în mediul urban este sănătatea – 5.2% față de 3.7%.

Totodată, cheltuielile dedicate recreerii, sportului, culturii și altor tipuri de produse și servicii sunt de aproape două ori mai mari decât în mediul rural – 19% comparativ cu 10.2%.

Ce s-a schimbat în decurs de un an

În anul 2025, moldovenii au cheltuit un pic mai mult pentru alimentație și băuturi alcoolice și nealcoolice în comparație cu 2024, diferența fiind de un punct procentual.

De asemenea, au crescut cheltuielile pentru transport, însă a fost înregistrată o diminuare a cheltuielilor la categoria locuință, servicii comunale și resurse energetice: 17.2% în 2024 versus 16.2% în 2025.

În medie, lunar, moldovenii din mediul urban au cheltuit anul trecut 6.328 de lei, iar cei din mediul rural – 3.827 de lei pentru o persoană.