22 Septembrie 2026, 21:56
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Judecătorul Vitalie Budeci nu a promovat evaluarea externă repetată și va fi demis.
Judecătorul Vitalie Budeci nu a promovat evaluarea externă repetată și va fi demis
Consiliul Superior al Magistraturii a confirmat că judecătorul Vitalie Budeci, care aspira la o funcție în cadrul Curții de Apel Centru, nu a promovat evaluarea externă repetată.
Potrivit legii, acest lucru atrage eliberarea sa din funcția de judecător.
Decizia a fost luată în cadrul ședinței CSM din 22 septembrie, după examinarea raportului Comisiei de evaluare externă, transmite rupor.md
Comisia a concluzionat că Budeci nu corespunde criteriilor de integritate financiară prevăzute în Legea nr. 252/2023 și a propus ca evaluarea să fie declarată nepromovată.
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