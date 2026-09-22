Judecătorul Vitalie Budeci nu a promovat evaluarea externă repetată și va fi demis.

Consiliul Superior al Magistraturii a confirmat că judecătorul Vitalie Budeci, care aspira la o funcție în cadrul Curții de Apel Centru, nu a promovat evaluarea externă repetată.

Potrivit legii, acest lucru atrage eliberarea sa din funcția de judecător.

Decizia a fost luată în cadrul ședinței CSM din 22 septembrie, după examinarea raportului Comisiei de evaluare externă, transmite rupor.md

Comisia a concluzionat că Budeci nu corespunde criteriilor de integritate financiară prevăzute în Legea nr. 252/2023 și a propus ca evaluarea să fie declarată nepromovată.