Judecătorii și procurorii cer revizuirea proiectului de reformă a salariilor în sectorul public.

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-au pronunțat asupra proiectului de lege privind modificarea unor acte normative referitoare la reforma sistemului unitar de salarizare.

Ambele instituții au semnalat riscuri serioase pentru statutul, veniturile și independența angajaților din sistemul de justiție, informează logos-press.md.

Consiliul Superior al Procurorilor a decis să emită un aviz negativ asupra proiectului de lege în forma propusă și a cerut revizuirea acestuia. CSP argumentează că reforma nu ține cont de statutul constituțional al procurorului și de riscurile specifice profesiei. În plus, Consiliul a constatat că proiectul nu include o analiză separată a impactului asupra procuraturii, nu rezolvă problema atragerii personalului și nu oferă garanții clare privind menținerea nivelului actual al veniturilor procurorilor, precum și ale angajaților procuraturii și CSP. Instituția atrage atenția că o remunerare necorespunzătoare va reduce atractivitatea profesiei și va conduce la pierderea personalului din sistem.

Consiliul Superior al Magistraturii susține necesitatea reformei în sectorul bugetar pentru atragerea personalului în instanțe, însă subliniază că proiectul actual nu clarifică suficient impactul asupra veniturilor în contextul reducerii coeficienților și incertitudinii privind rata de bază.

CSM reamintește că remunerația judecătorilor în Republica Moldova este semnificativ mai mică decât media europeană și solicită menținerea garanțiilor salariale existente, stabilirea clară a ratei de bază, includerea personalului instanțelor în mecanismele de sporuri și efectuarea unei analize a impactului reformei. Ambele avize vor fi înaintate Ministerului Finanțelor.

Reamintim că, începând cu 1 septembrie 2026, în sectorul public va fi introdus un nou grilaj de salarizare. Conform planului de implementare etapizată a reformei, numărul ratelor de bază va fi redus la patru până în 2032, iar pentru anul 2034 este planificată trecerea la o rată de bază unică. Autoritățile asigură că această măsură nu va conduce la pierderi de venituri pentru angajați și că majoritatea celor aproximativ 170.000 de lucrători din sectorul bugetar vor primi o creștere salarială între 10 și 30 la sută.