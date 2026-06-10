Judecătoarea care l-a condamnat pe Nicanor Ciochină a inițiat un proces împotriva ANI.

Judecătoarea solicită controlul legalității actului emis la 25 februarie 2026, prin care familia magistratei a fost identificată cu avere nejustificată în valoare totală de peste 739.000 de lei, transmite noi.md, cu referire la tvrmoldova.md.

Potrivit portalului național al instanțelor de judecată, dosarul civil a fost înregistrat și repartizat pe data de 10 iunie 2026.

Pe data de 25 februarie 2026, Autoritatea Națională de Integritate a depistat la Lilia Lupașco, judecătoare în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, deținerea unei averi cu caracter nejustificat în valoare totală de peste 739.000 de lei.

Actul de constatare a fost transmis în instanța de judecată pentru examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

La solicitarea inspectorului de integritate, judecătoarea a confirmat că la 29 martie 2022 a declarat deținerea în numerar a 1.151.601 lei de soțul său. Diferența cumulativă în valoare de 885.074 de lei a fost determinată în urma unor calcule preliminare efectuate pentru anul 2021. În același timp, ea a menționat că indicarea numerarului în declarația depusă la 29.03.2022 a rezultat din faptul că în tabelul de calcul preliminar nu au fost incluse veniturile soțului ei provenite de la o companie din Suedia.

De asemenea, magistrata a indicat că în calculul preliminar al veniturilor și cheltuielilor pentru anul fiscal 2021 nu a fost inclusă suma de 35 000 de euro în numerar încasată de soțul său drept arvună pentru vânzarea unui apartament în valoare totală de 300.000 de euro.

Pe 27 februarie, judecătoarea Lilia Lupașco a declarat, după pronunțarea sentinței în cazul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, că va contesta în instanță actul de constatare al Autorității Naționale de Integritate (ANI) conform căruia magistrata și soțul ei ar deține avere nejustificată în valoare de peste 739.000 de lei.