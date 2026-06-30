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tvrmoldova.md logotvrmoldova
30 Iunie 2026, 20:25
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Judecătoarea atacată în sala de judecată este vizată de un control ANI

Judecătoarea Eugenia Culinca de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a intrat în vizorul Autorității Naționale de Integritate (ANI).

Judecătoarea atacată în sala de judecată este vizată de un control ANI.
Judecătoarea atacată în sala de judecată este vizată de un control ANI.

Instituția a inițiat o verificare privind respectarea regimului de declarare a averii și a intereselor personale, transmite tvrmoldova.md.

Decizia de a începe controlul a fost luată la 29 iunie 2026, după o sesizare înregistrată la ANI pe 19 iunie. În etapa preliminară, inspectorul a analizat declarațiile de venituri și avere ale judecătoarei pentru perioada 2021–2026, precum și datele din sistemele informaționale de stat.

Inspectorul de integritate menționează că, pentru o evaluare completă a concordanței dintre veniturile obținute și modificările patrimoniale, s-a considerat justificată inițierea controlului atât în privința judecătoarei, cât și a membrilor familiei acesteia.

Potrivit declarației de avere și interese personale pentru anul 2025, Eugenia Culinca a indicat venituri salariale de 352.653 de lei obținute de la Judecătoria Chișinău și 4.200 de lei din activitatea desfășurată în cadrul Institutului Național al Justiției.

În același an, magistrata a declarat venituri de aproximativ 35.800 de euro din vânzarea unor mijloace de transport. Totodată, aceasta a declarat și 60.000 de lei obținuți din darea în locațiune a unui spațiu comercial.

Declarația de avere mai arată că familia deține mai multe terenuri, o casă de locuit cumpărată anul trecut evaluată la 150.000 de euro, o cotă de jumătate dintr-o altă casă de locuit și un spațiu comercial. Familia sa deține mai multe autovehicule și motociclete, printre care un BMW X5, un Renault Master, o Toyota RAV4 și două motociclete Honda Gold Wing.

Numele judecătoarei a devenit cunoscut opiniei publice în urma unui incident violent produs în timpul exercitării funcției. Cel mai recent caz a avut loc la 15 ianuarie 2026, în incinta Judecătoriei Chișinău, unde magistrata a fost agresată de o justițiabilă, Alina Iațco.

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