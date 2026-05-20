Josanu: Situația privind securitatea necesită creșterea misiunilor de protecție ale SPPS.

La comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică, el a declarat că în 2025 și în primele trei luni ale anului 2026, SPPS a asigurat securitatea în cadrul a 1.839 de misiuni de protecție cu participarea oficialilor moldoveni. De asemenea, angajații Serviciului au asigurat paza pentru 188 de oficiali străini aflați în Republica Moldova în vizită sau în tranzit. El a subliniat că, în contextul integrării europene a Republicii Moldova, în ultimii ani a crescut semnificativ numărul vizitelor delegațiilor străine de nivel înalt în țară, transmite infotag.md.

„Practic, la fiecare două zile avem delegații străine și trebuie să asigurăm respectarea întregului spectru de măsuri de securitate. Este un proces complex, care necesită implicarea unui număr mare de forțe. Iar evoluția situației de securitate din regiune, inclusiv războiul din Ucraina, a dus la o creștere a numărului de misiuni de protecție cu aproximativ 300% față de perioada 2018–2021. Acest lucru a afectat direct volumul de muncă și încărcarea profesională a ofițerilor SPPS. Suntem nevoiți să mobilizăm resurse de peste tot pentru a putea îndeplini misiunile importante pentru stat”, a subliniat conducătorul SPPS.

El a menționat, de asemenea, că situația este complicată de faptul că SPPS a fost anterior reformat, fiind reduse aproximativ 100 de funcții, în pofida creșterii semnificative a volumului de muncă.

„Nimeni nu se aștepta la schimbări atât de serioase în contextul situației de securitate. Numărul misiunilor s-a triplat, iar fiecare este însoțită de un protocol strict de securitate, care necesită un număr mare de angajați. Ofițerii noștri sunt adesea nevoiți să lucreze peste program”, a spus Josanu.