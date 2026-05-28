Jardan: Nu recomandăm să invitați artiști din Rusia care susțin războiul.

Totuși, instituția recomandă organizatorilor să evite invitarea persoanelor care susțin agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei.

Precizările au fost făcute de ministrul Culturii, Cristian Jardan, scrie realitatea.md.

Potrivit ministrului, autoritățile analizează solicitările privind participarea artiștilor străini și emit recomandări în baza evaluărilor realizate împreună cu instituțiile competente.

„Noi nu introducem interdicții. Noi, de fapt, recomandăm sau nu recomandăm evoluția unor artiști, în special din Federația Rusă și statele CSI, care susțin războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina”, a declarat Jardan.

Ministrul a menționat că solicitarea privind artiștii propuși pentru Balul Absolvenților a fost transmisă de liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, iar lista a fost examinată atât de Ministerul Culturii, cât și de Serviciul de Informații și Securitate.

Din cei șapte artiști incluși pe listă, autoritățile au recomandat patru nume care pot evolua în Republica Moldova fără restricții. Printre aceștia se numără Maxim Galkin, interpreta Zivert, artista Serova și un DJ.

„Pentru restul, noi nu garantăm că ei vor putea intra în Republica Moldova și nu recomandăm organizarea concertului cu participarea lor”, a precizat ministrul.

Cristian Jardan a subliniat că ministerul apreciază organizatorii care solicită din timp avize privind participarea artiștilor străini. Potrivit acestuia, de la introducerea procedurii au fost înregistrate 49 de solicitări privind artiști din Federația Rusă, dar și din alte state din spațiul CSI.

„Dintre acestea, 27 nu au fost recomandate”, a declarat ministrul.