Jardan, despre demolarea monumentelor sovietice: Noi am ratat momentul potrivit.

Monumentele sovietice amplasate în spații publice nu trebuie distruse, ci mutate în alte locuri, consideră ministrul Culturii. Cristian Jardan a declarat că Republica Moldova a întârziat cu acest proces, spre deosebire de alte țări care au luat măsuri mai hotărâte, mai ales după ce Rusia a declanșat războiul împotriva Ucrainei, scrie tv8.md.

„Ceea ce s-a întâmplat și în Ucraina, și în țările baltice, și în Polonia, în ultimii ani, și ei au întârziat în acest proces. S-a întâmplat atunci când s-au adunat anumite condiții pentru a acționa, din păcate, agresiunea rusă. Noi am întârziat, recunosc”, a precizat Cristian Jardan.

Ministrul a precizat că în ultimii ani în Moldova au existat totuși anumite succese. Câteva monumente au fost mutate din centrele raionale, iar unele străzi au fost redenumite: „Din păcate, la un moment dat procesul s-a oprit din nou. Personal, de când am venit în funcție, nu m-am temut să spun că sunt adeptul strămutărilor, nu al demolărilor”.

Totuși, Jardan a spus că în prezent nu este sigur dacă acest moment este cel mai potrivit pentru astfel de decizii: „În 2022 a fost un moment potrivit. Noi l-am ratat”.