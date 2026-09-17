Ioniță: Gazul are mari șanse să se scumpească din nou, urmat de energia electrică și căldură.

Potrivit prognozelor economistului Veaceslav Ioniță, gazul în Moldova s-ar putea scumpi din nou după majorarea tarifului cu peste 40% de la 1 septembrie.

Totodată, potrivit lui, o posibilă creștere a tarifului ar putea duce la scumpirea energiei electrice și a căldurii.

„Având în vedere tendința actuală, persistă riscul unei noi scumpiri a gazelor. Deocamdată nu vreau să spun suma, dar riscul unei noi majorări există cu o probabilitate foarte mare”, relatează ziau.md.

„Există presiune și în direcția scumpirii energiei electrice. Cine consumă gaz la noi? Sectorul energetic, care produce căldură și energie electrică. Iar dacă gazul se va scumpi, se vor scumpi și căldura, și energia electrică”, a declarat Veaceslav Ioniță.

Miercuri, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat, de asemenea, că energia electrică s-ar putea scumpi. El a explicat că, după ce Energocom va publica în octombrie noul preț de achiziție pentru septembrie, va deveni mai evidentă o „posibilă ajustare” a tarifului.

Acum câteva zile, fostul prim-ministru Ion Chicu avertiza că tariful la gazele naturale ar putea crește cu aproximativ 30% și ar putea ajunge la 26 de lei pentru un metru cub, comparativ cu 20,30 lei, stabiliți de la 1 septembrie. Potrivit lui Chicu, o astfel de majorare va fi cauzată de creșterea prețului de achiziție al gazului față de nivelul inclus anterior în calculele tarifare ale ANRE.

La 21 august, ANRE a majorat tariful la gaze cu 41%. De la 1 septembrie, noul preț constituie 20,30 lei pentru un metru cub de gaz, cu aproximativ șase lei mai mult decât tariful precedent.

Astfel, potrivit deciziei ANRE, tariful fără TVA constituie 18,79 lei pentru un metru cub, iar în facturile finale ale consumatorilor casnici prețul, cu taxele incluse, va ajunge la 20,30 lei.