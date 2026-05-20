ipn
20 Mai 2026, 14:12
12 576
Ion Creangă va rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile

Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, va rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile. Măsura preventivă a fost prelungită în cadrul ultimei ședințe de judecată din dosar.

Această informație a fost confirmată de Emil Gaitur, purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, transmite ipn.md.

La ședințele anterioare, instanța, la solicitarea procurorului, a dispus efectuarea unei expertize medico-legale asupra fostului șef al Direcției Juridice a Parlamentului. Această măsură a fost luată după ce inculpatul a absentat de mai multe ori consecutiv de la ședințe, invocând probleme de sănătate. 

Avocatul inculpatului, Gheorghe Ionaș, a declarat că expertiza medico-legală este singura modalitate de a stabili dacă starea de sănătate a clientului său îi permite să participe la ședințele de judecată.

Ion Creangă este acuzat de trădare de stat și complot împotriva statului. Potrivit procuraturii, în perioada 2023-2024, el ar fi purtat corespondență și întâlniri secrete cu un asistent al atașatului militar al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului a fost reținut în iulie 2024, când ar fi primit 500 de dolari de la un funcționar rus.

Ion Creangă nu se consideră vinovat.

