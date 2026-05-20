Ion Creangă va rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile.

Această informație a fost confirmată de Emil Gaitur, purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, transmite ipn.md.

La ședințele anterioare, instanța, la solicitarea procurorului, a dispus efectuarea unei expertize medico-legale asupra fostului șef al Direcției Juridice a Parlamentului. Această măsură a fost luată după ce inculpatul a absentat de mai multe ori consecutiv de la ședințe, invocând probleme de sănătate.

Avocatul inculpatului, Gheorghe Ionaș, a declarat că expertiza medico-legală este singura modalitate de a stabili dacă starea de sănătate a clientului său îi permite să participe la ședințele de judecată.

Ion Creangă este acuzat de trădare de stat și complot împotriva statului. Potrivit procuraturii, în perioada 2023-2024, el ar fi purtat corespondență și întâlniri secrete cu un asistent al atașatului militar al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului a fost reținut în iulie 2024, când ar fi primit 500 de dolari de la un funcționar rus.

Ion Creangă nu se consideră vinovat.