Ion Chirtoacă: Judecătorii părăsesc în masă sistemul din cauza volumului mare de muncă și a salariilor mici.

Judecătorul Ion Chirtoacă susține că magistrații pleacă în număr mare din sistem din cauza volumului mare de lucru, dar și a salariilor mai mici în comparație cu lefurile altor specialiști din sistem.

„Din 2017 până în 2023, volumul de lucru per judecător din Chișinău aproape s-a dublat, după numărul de dosare. În ipoteza în care n Chișinău sunt 135 - 140 de judecători, dacă luăm rata celor care au plecat la Curțile de Apel, un procentaj mic, în jur de 30% nu e exclus să depună cereri de demisie. Foarte multe cereri de demisie nu se depun din faptul că oamenii ar avea sau nu o anumită problemă, dar funcția de judecător deja devine neatractivă. Ieri, de exemplu, un coleg de al nostru judecător și-a depus cererea de demisie, și-a găsit un loc de muncă la privat mai bine plătit”, a menționat Ion Chirtoacă, citat de unimedia.info.

Chirtoacă a menționat că un judecător în prima instanță primește 25.000 de lei, dar problema nu este doar salariul mic, ci disproporția acestuia față de volumul imens de muncă și responsabilitate.

„Nu ținem cont de faptul că volumul de lucru al unui judecător săptămânal e de 60 de ședințe de judecată pe săptămână. Pe lângă aceasta se adaugă că judecătorul nu poate avea altă activitate în afară de cea didactică, dar puțin judecători reușesc să se implice sau au vocație. Dacă ne uităm cât câștigă un avocat, un jurist la companiile de creditare, un notar, un executor judecătoresc, veți vedea că judecătorii sunt pe ultimul loc, dar volumul de lucru, responsabilitatea funcției pe care o au și interdicțiile pe care le determină funcția respectivă, nu știu dacă lucrurile stau așa cum le expuneți”, a subliniat Chirtoacă.

Totodată, Chirtoacă nu exclude că judecătorii pleacă din cauza presiunilor și a vettingului, de care toată lumea se teme.

„Anul trecut am avut două cereri de demisie cu motivul volumului mare de lucru. La Curtea de Apel în jur de 30-40% au depus cereri de demisie, nici nu au ajuns să fie evaluați. E neatractivă funcția, eu nu am spus că e vorba doar despre salariu, e un complex - salariul, incertitudinea cu prevettingul, vettingul, este volumul de lucru. Cum credeți, un judecător care are 15 ședințe de judecată pe zi, el mai poate seara să rămână să motiveze, având 40-60 de părți? Un medic câți pacienți poate primi?”, a spus el.