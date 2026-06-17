Ion Chirtoacă: Extinderea vettingului riscă să blocheze sistemul judecătoresc.

Judecătorii au aflat despre proiectul de lege care prevede extinderea evaluării extraordinare și asupra magistraților din instanțele de fond de pe pagina oficială a Comisiei de la Veneția, susține judecătorul Ion Chirtoacă.

Potrivit magistratului, aplicarea vettingului la acest nivel riscă să blocheze activitatea sistemului judecătoresc, întrucât o parte dintre judecători ar putea să nu promoveze evaluarea, iar alții ar putea opta pentru demisie, transmite ipn.md.

Ion Chirtoacă a menționat că proiectul privind așa-numitul „full-vetting” conține prevederi mai stricte decât mecanismele de evaluare a integrității aplicate până acum.

„Legea full-vetting este mai dură, pe anumite aspecte, decât legea vetting sau pre-vetting. Dacă nu este întrunit criteriul integrității la minimum 40% se consideră evaluarea eșuată”, a declarat judecătorul în cadrul unei emisiuni.

Potrivit lui, judecătorii au aflat de pe pagina Comisiei de la Veneția despre proiectul care-i vizează.

„Tot ceea ce cer judecătorii este ca lucrurile să se facă într-un cadru transparent, cu consultarea judecătorilor și cu participarea judecătorilor la elaborarea proiectului de lege. Toți spuneau că trebuie să avem un CSM trecut prin vetting. Acum nu mai avem încredere în CSM? Sistemul judecătoresc a fost șocat când a aflat despre acest proiect de pe pagina oficială a Comisiei de la Veneția”, susține magistratul.

În opinia sa, extinderea evaluării extraordinare asupra judecătorilor din instanțele de fond ar putea agrava deficitul de personal din sistem și ar putea afecta termenul de examinare a cauzelor.

„La Curtea de Apel deja ședințele de judecată se fixează pentru anul 2027. La Judecătoria Chișinău dosarele se fixează pentru lunile noiembrie-decembrie 2026, adică cu 5-6 luni înainte. Ce se întâmplă dacă de la Judecătoria Chișinău mai pleacă 30 persoane? Evident, volumul de lucru va crește exponențial”, a mai spus Ion Chirtoacă.