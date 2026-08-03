Ion Ceban: Chișinăul va avea apă.

În contextul ajutorului anunțat, oferit Capitalei de către autoritățile centrale, serviciile municipale au demonstrat pregătirea parcului auto implicat în alimentarea cu apă.

Conform informațiilor furnizate de primărie, în municipiu au fost pregătite și stabilite 213 puncte pentru amplasarea rezervoarelor și distribuirea apei în toate sectoarele Capitalei, transmite logos-press.md.

În acest număr intră:

— 75 de spații publice;

— 108 grădinițe;

— 30 de instituții medicale;

precum și zeci de alte obiective strategice importante.

În plus, municipiul dispune de 253 de eurocubi, 20 de cisterne și 45 de autospeciale.

Resursele existente permit organizarea transportului și distribuirea apei către populație, în grădinițe, spitale și alte instituții cu relevanță socială, anunță, de asemenea, autoritățile municipale.

„Ținând cont de circumstanțe, facem tot posibilul ca să fim pregătiți în toate privințele”, asigură primarul. „În afara lucrărilor efectuate în ultimele două săptămâni la stația de captare a apei (la Vadul lui Vodă), am pregătit planuri de acțiune și tehnica necesară”.

Anterior, Ion Ceban a îndemnat la convocarea Consiliului Suprem de Securitate din cauza reducerii de către Ucraina a deversărilor de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk și a posibilelor probleme în capitală.

În același timp, premierul Vasile Tofan a declarat despre oferirea către municipiul Chișinău a unor motopompe de înaltă performanță pentru consolidarea capacităților stației de captare a apei din Vadul lui Vodă.



