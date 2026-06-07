Ion Ceban, apel către locuitorii Capitalei în contextul ploilor puternice: Rămâneți acasă și evitați deplasările.

Măsura este luată pentru a permite gurilor de captare să gestioneze volumul mare de apă.

În același timp, primarul Chișinăului, Ion Ceban, a îndemnat cetățenii să dea dovadă de maximă prudență, în contextul ploilor abundente care pot afecta Capitala și au provocat situații excepționale în mai multe localități din raioanele de centru, transmite ziua.md.

Edilul a anunțat că toate serviciile municipale intervin în regim continuu pe străzile din toate sectoarele orașului pentru a gestiona efectele precipitațiilor. Potrivit lui Ceban, deși meteorologii au emis un Cod Galben de instabilitate atmosferică, amploarea fenomenelor observate în zona centrală a țării pare să depășească nivelul unei avertizări de Cod Portocaliu.

„Sunt inundate străzi, localități și terenuri agricole”, a declarat Ion Ceban.

Primarul le recomandă locuitorilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare și să nu pornească la drumuri lungi până la ameliorarea condițiilor meteorologice.

„Rog toți cetățenii să rămână acasă, să nu pornească la drum lung și să nu iasă din locuințe dacă nu este o urgență. Aveți grijă ca cei mici să fie în siguranță”, a transmis edilul.

Totodată, Ceban a avertizat că vremea poate deveni periculoasă într-un timp foarte scurt. Chiar dacă precipitațiile se reduc temporar, descărcările electrice și noile averse pot provoca inundarea rapidă a unor zone întinse.

În caz de urgență, cetățenii pot solicita ajutor la Dispeceratul Central Municipal, la numerele de telefon (022) 22-22-67 și (022) 22-26-04.

Autoritățile recomandă evitarea zonelor inundate, a copacilor și a cablurilor electrice căzute, precum și respectarea indicațiilor serviciilor de intervenție.