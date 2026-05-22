Într-un sat din nordul Moldovei s-a născut primul copil în ultimii 15 ani.

În prezent, ea este singurul minor din sat, unde locuiesc în total 12 persoane.

Apariția unui copil a fost de ajuns ca viața în sat să se revigoreze. Totuși, localnicii recunosc că tinerii continuă să plece, iar satul rămâne pustiu și îmbătrânit. Principala cauză este lipsa locurilor de muncă și a stabilității economice, scrie jurnal.md.

„E scump să învețe chiar și mai departe, tot cu bani. Înainte era tot fără bani, chiar și la acea policlinică, te duci cu programare și așteaptă trei luni de zile până ți-a veni rândul, și apoi treci, dar până atunci poți să mori”, povestește o localnică, Valentina Cucu.

„Nu-i siguranță, nu prea este de lucru pentru tineri. Sunt mai multe motive cred că, nu știu. Peste hotare este o altă viață, decât aici, dar e bine și aici, dar să știi cum să trăiești și să ai răbdare”, adaugă Mihaela Răilean.

Constrângerile financiare, stereotipurile de gen și dificultatea de a îmbina viața profesională cu cea de familie împiedică multe cupluri să nască, arată cele mai recente date ale Studiului Generații și Gen, publicat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație.

Studiul arată că moldovenii își doresc doi–trei copii, dar numai o treime au curajul să-și realizeze intențiile reproductive. Istoria satului Stârceni este o dovadă concretă a acestor statistici.