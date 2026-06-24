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24 Iunie 2026, 13:09
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Institutul de Urgență a primit un microscop de înaltă tehnologie în valoare de 6,17 milioane de lei

Institutul de Urgență (IMU) a modernizat blocul operator prin achiziționarea unui microscop de înaltă tehnologie pentru intervenții complexe la coloana vertebrală.

Institutul de Urgență a primit un microscop de înaltă tehnologie în valoare de 6,17 milioane de lei.
Institutul de Urgență a primit un microscop de înaltă tehnologie în valoare de 6,17 milioane de lei.

Proiectul în valoare de 6,17 milioane de lei a fost finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) din fondurile pentru dezvoltarea și modernizarea furnizorilor publici de servicii medicale, scrie logos-pres.md.

Reprezentanții CNAM, în cadrul unei misiuni de monitorizare, au confirmat că echipamentul este deja complet integrat în sistemul operațional IMU, a fost pus în funcțiune și este utilizat activ de personalul medical instruit corespunzător.

Investiția are ca scop creșterea eficienței și siguranței tratamentului chirurgical. Noul microscop high-tech permite efectuarea intervențiilor neurochirurgicale și spinale complexe în cazuri de patologii acute, traumatisme vertebro-medulare și boli degenerative severe.

Potrivit specialiștilor, noul echipament va reduce la minimum riscurile complicațiilor intraoperatorii și va scurta semnificativ perioada de reabilitare postoperatorie a pacienților.

În fiecare an, în blocul operator al Institutului de Urgență Medicală se efectuează peste 400 de operații complexe pe coloana vertebrală. Implementarea noului echipament va crește precizia acestor intervenții și va optimiza cheltuielile sectorului spitalicesc prin externarea mai rapidă a pacienților.

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