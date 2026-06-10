Institutul de Cardiologie a implementat un sistem imagistic de ultimă generație.

Proiectul a fost finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) cu peste 1,6 milioane de lei, transmite moldpres.md.

Potrivit CNAM, noul sistem permite digitalizarea procesării și stocării imaginilor medicale, oferind medicilor acces în timp real la investigații, posibilitatea de a colabora mai eficient și de a formula diagnostice mai precise.

Finanțarea a fost acordată din fondul de dezvoltare al asigurării obligatorii de asistență medicală pentru implementarea proiectului „Sistem de arhivare și comunicare a imaginilor medicale (PACS) cu conectarea stațiilor de achiziție și vizualizare”.

Reprezentanții Institutului de Cardiologie susțin că volumul mare de investigații imagistice realizate zilnic impune utilizarea unor soluții moderne de stocare și procesare a datelor. Potrivit lui Sergiu Cuciuc, șeful secției radiologie a Institutului de Cardiologie, în cadrul instituției sunt efectuate zilnic peste 50 de investigații radiologice și aproximativ 10 examinări prin tomografie computerizată.

În urma unei misiuni de monitorizare desfășurate de CNAM, s-a constatat că sistemul a fost integrat cu succes în activitatea instituției. Echipamentul a fost instalat și pus în funcțiune în Secția de radiologie, iar personalul medical a fost instruit pentru utilizarea acestuia.

Sistemul PACS permite stocarea, procesarea și transmiterea digitală a imaginilor medicale, eliminând necesitatea utilizării filmelor radiologice și facilitând gestionarea investigațiilor imagistice într-un mod mai eficient.

Implementarea noii tehnologii contribuie la optimizarea fluxului de lucru medical și la îmbunătățirea calității serviciilor oferite pacienților. Totodată, sistemul susține dezvoltarea imagisticii cardiovasculare avansate, inclusiv planificarea procedurilor TAVI, evaluările vasculare complexe și monitorizarea pacienților după intervenții.