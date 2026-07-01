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rupor.md logorupor
1 Iulie 2026, 20:36
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Instituțiile publice și companiile vor fi obligate să creeze canale pentru raportarea încălcărilor

Guvernul a aprobat proiectul de lege, conform căruia instituțiile de stat și companiile private cu cel puțin 50 de angajați sunt obligate să implementeze canale interne pentru raportarea încălcărilor legii.

Instituțiile publice și companiile vor fi obligate să creeze canale pentru raportarea încălcărilor.
Instituțiile publice și companiile vor fi obligate să creeze canale pentru raportarea încălcărilor.

Autorilor unor astfel de sesizări li se garantează protecție sporită împotriva urmăririi și dreptul la despăgubiri în caz de presiuni, transmite rupor.md.

Documentul extinde domeniile pentru depunerea plângerilor, de la achiziții publice și lupta cu corupția până la securitatea cibernetică și protecția datelor, precum și cercul persoanelor protejate. Sub protecție vor intra nu doar informatorii înșiși, ci și colegii lor, persoanele care i-au ajutat și rudele acestora.

Informatorilor li se va oferi asistență juridică gratuită din contul statului, iar instanțele vor putea respinge cererile împotriva lor pentru defăimare sau divulgare de secrete comerciale, dacă acuzațiile au fost formulate cu bună credință. Scopul proiectului este de a alinia legislația Moldovei la standardele UE.

Sursă
rupor.md logorupor
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