Instanța l-a amendat pe Nicolae Ormanji și i-a interzis să ocupe funcții publice timp de un an.

Judecătoria Comrat l-a găsit vinovat pe președintele interimar al Adunării Populare a Găgăuziei, Nicolae Ormanji, de neglijență în serviciu în legătură cu numărarea voturilor la una dintre ședințele APG.

Decizia a fost luată pe 29 iunie. Ormanji a fost amendat cu 2.500 de lei și i s-a interzis timp de un an să ocupe funcții publice în organele administrației publice locale de nivel special, transmite rupor.md.

Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile la instanța din Comrat. Astăzi, în emisia GRT, Ormanji a declarat că o va contesta.

Dosarul se referă la ședința Adunării Populare a Găgăuziei din 13 februarie 2026. Atunci a fost examinat subiectul recunoașterii cererii Comitetului Executiv al Găgăuziei privind anularea modificărilor la Regulamentul Găgăuziei.

Conform materialelor dosarului, în sală se aflau 23 de deputați. În procesul-verbal oficial a fost introdus rezultatul votului: 14 voturi pentru, 8 contra și 1 abținere. Instanța, analizând înregistrarea video a ședinței, a ajuns la concluzia că distribuția efectivă a fost alta: 13 voturi pentru, 8 contra și 2 abțineri.

Instanța a considerat că Ormanji, care a prezidat ședința, nu a asigurat numărarea exactă a voturilor și nu a efectuat o verificare repetată, deși în sală au apărut dispute privind rezultatul. În decizie se menționează că președintele ședinței este responsabil pentru corectitudinea rezultatelor anunțate ale votului.

Ormanji a respins concluziile instanței și a numit cazul motivat politic.

„Cu siguranță vom contesta această decizie. Această decizie a fost emisă printr-o procedură accelerată, în decurs de o lună. Cu siguranță există un substrat politic în această chestiune. Cunosc situația, cine ce a făcut pentru a mă elimina din joc. Dar cel mai important, nu sunt de acord că am comis vreo neglijență”, a spus Ormanji.

El susține că în timpul ședinței a numărat singur 12 voturi, după care o parte dintre deputați au început să conteste. Potrivit lui Ormanji, unul dintre colegi a spus cifra 14, iar el a fost de acord cu aceasta.

„La noi nu este vot electronic, ci prin ridicarea mâinii. Eu am numărat 12, câțiva colegi s-au ridicat și au strigat direct că am numărat greșit. Un coleg a anunțat 14 voturi. În înțelegerea mea, am numărat 12. El a spus 14, dar conform regulamentului, nu este funcția președintelui să numere voturile”, a declarat Ormanji.