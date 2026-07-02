Inspectorii de mediu intensifică acțiunile de combatere a ambroziei.

Inspecția pentru Protecția Mediului Florești continuă acțiunile de monitorizare și control privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii invazive ambrozia.

În acest context, inspectorii de mediu au desfășurat mai multe razii pe teritoriul raionului Florești, în cadrul cărora au fost verificate terenurile susceptibile de infestare cu ambrozie și respectarea obligațiilor legale privind combaterea acestei plante, transmite noi.md.

În urma verificărilor efectuate, au fost întocmite două procese-verbale cu privire la contravenție în baza art. 117 alin. (3) din Codul contravențional al Republicii Moldova, pentru neîndeplinirea obligației de a combate și preveni răspândirea buruienilor pe terenuri (cu excepția terenurilor cu destinație agricolă).

Persoanelor fizice sancționate le-au fost aplicate amenzi în valoare totală de 1.800 de lei, dintre care 900 de lei au fost achitați. Și Inspecția pentru Protecția Mediului Orhei a expediat înștiințări către autoritățile administrației publice locale și Consiliul Raional Orhei, solicitând implicarea activă în combaterea acestei buruieni.

Totodată, autoritățile locale au fost îndemnate să informeze și să someze proprietarii și deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și bazinelor acvatice pentru a întreprinde măsurile necesare de combatere a ambroziei.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că neîndeplinirea obligației de a combate și preveni răspândirea buruienilor constituie contravenție și se sancționează potrivit prevederilor Codului contravențional al Republicii Moldova.

Astfel, conform art. 117 alin. (3), pentru terenurile cu altă destinație decât cea agricolă, amenzile sunt cuprinse între 600 și 1.500 de lei pentru persoanele fizice și între 3.000 și 6.000 de lei pentru persoanele juridice. De asemenea, potrivit art. 189 alin. (11), pentru terenurile cu destinație agricolă sînt prevăzute amenzi de la 900 la 1.500 de lei pentru persoanele fizice și de la 3.000 la 6.000 de lei pentru persoanele cu funcție de răspundere.