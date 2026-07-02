theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
noi.md logonoi
2 Iulie 2026, 19:02
29
Copiază linkul
Link copiat

Inspectorii de mediu intensifică acțiunile de combatere a ambroziei

Inspecția pentru Protecția Mediului Florești continuă acțiunile de monitorizare și control privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii invazive ambrozia.

Inspectorii de mediu intensifică acțiunile de combatere a ambroziei.
Inspectorii de mediu intensifică acțiunile de combatere a ambroziei.

În acest context, inspectorii de mediu au desfășurat mai multe razii pe teritoriul raionului Florești, în cadrul cărora au fost verificate terenurile susceptibile de infestare cu ambrozie și respectarea obligațiilor legale privind combaterea acestei plante, transmite noi.md.

În urma verificărilor efectuate, au fost întocmite două procese-verbale cu privire la contravenție în baza art. 117 alin. (3) din Codul contravențional al Republicii Moldova, pentru neîndeplinirea obligației de a combate și preveni răspândirea buruienilor pe terenuri (cu excepția terenurilor cu destinație agricolă).

Persoanelor fizice sancționate le-au fost aplicate amenzi în valoare totală de 1.800 de lei, dintre care 900 de lei au fost achitați. Și Inspecția pentru Protecția Mediului Orhei a expediat înștiințări către autoritățile administrației publice locale și Consiliul Raional Orhei, solicitând implicarea activă în combaterea acestei buruieni.

Totodată, autoritățile locale au fost îndemnate să informeze și să someze proprietarii și deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și bazinelor acvatice pentru a întreprinde măsurile necesare de combatere a ambroziei.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că neîndeplinirea obligației de a combate și preveni răspândirea buruienilor constituie contravenție și se sancționează potrivit prevederilor Codului contravențional al Republicii Moldova. 

Astfel, conform art. 117 alin. (3), pentru terenurile cu altă destinație decât cea agricolă, amenzile sunt cuprinse între 600 și 1.500 de lei pentru persoanele fizice și între 3.000 și 6.000 de lei pentru persoanele juridice. De asemenea, potrivit art. 189 alin. (11), pentru terenurile cu destinație agricolă sînt prevăzute amenzi de la 900 la 1.500 de lei pentru persoanele fizice și de la 3.000 la 6.000 de lei pentru persoanele cu funcție de răspundere.

Sursă
noi.md logonoi
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici