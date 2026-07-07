Inspectoratul General pentru Migrație nu face față afluxului de străini.

Numărul străinilor în Moldova crește. Țara devine o destinație finală, nu doar un punct de tranzit.

La 30 iunie 2026, la Inspectoratul General pentru Migrație erau înregistrați 24.178 de străini cu documente, plus 53.629 de refugiați din Ucraina cu statut temporar, informează logos-press.md.

Creșterea pune presiune pe instituție, care deja se confruntă cu un deficit acut de personal, ceea ce face ca un număr extrem de limitat de angajați să fie nevoiți să facă față unui volum uriaș de muncă.

Diana Salcuțan, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, a declarat în cadrul audierilor parlamentare că întreg volumul de muncă pentru eliberarea documentelor este realizat de doar 58 de ofițeri ai inspectoratului. Situația este și mai critică în segmentul prevenirii și combaterii șederii ilegale, precum și a verificărilor la fața locului, unde contracararea riscurilor pentru ordinea publică și securitatea națională este încredințată unui efectiv de doar 35 de persoane.

„În rezultat, fiecărui ofițer al serviciului de migrație îi revin în medie aproximativ 1.353 de dosare active, ceea ce reprezintă peste 110 dosare pe lună, inclusiv verificarea tuturor informațiilor necesare pentru eliberarea acestor documente”, a comunicat Salcuțan.

În ciuda acestor limitări, în perioada 1 ianuarie 2025 – 30 iunie 2026, inspectoratul a aplicat mii de sancțiuni, a emis 955 de decizii de returnare și 2.182 de decizii de anulare a dreptului de ședere.

Instituția prognozează că, dacă tendințele din prima jumătate a anului 2026 se vor menține, volumul anual de activitate va crește cu aproximativ 35% față de anul precedent. Reprezentanții ministerului avertizează că, fără o intervenție operativă și finanțare bugetară suplimentară pentru atragerea de noi cadre, securitatea și controlul eficient al fluxurilor migratorii vor fi puse în pericol, deoarece resursele umane actuale nu fac față situației reale de la fața locului.

„Consolidarea Inspectoratului General pentru Migrație, în special prin suplimentarea resurselor umane și operaționale, este o condiție obligatorie și importantă pentru asigurarea unui control eficient al migrației pe teritoriul Republicii Moldova”, a concluzionat Diana Salcuțan.

Înregistrare fictivă și condiții inacceptabile de trai

Audierile au fost organizate la solicitarea deputatei Marina Morozova, după verificările efectuate de Inspectoratul General pentru Migrație la un obiectiv din municipiul Chișinău. La fața locului au fost depistați 102 cetățeni din Bangladesh și Nepal, care lucrează în 9 companii moldovenești, dar toți erau cazați pe teritoriul unei singure firme.

La intrarea în țară, pentru obținerea permisului de ședere în scop de angajare, angajatorii au indicat o adresă fictivă în orașul Criuleni – într-un bloc de apartamente unde au fost cumpărate 11 apartamente, în care însă la momentul respectiv nu locuia nimeni. Astfel, au schimbat ilegal domiciliul acestor străini, mutându-i în municipiul Chișinău, la obiectivul indicat, unde le-au oferit condiții inacceptabile de trai.