Infotag.md logoInfotag
21 Mai 2026, 20:08
12 802
Înregistrarea autovehiculelor va fi suspendată în cazul lipsei inspecției tehnice

Parlamentul a adoptat joi, în prima lectură, legea conform căreia înregistrarea automobilelor va fi suspendată automat în cazul lipsei inspecției tehnice.

Suspendarea înregistrării va fi aplicată automat prin înscrierea în Registrul de Stat al Vehiculelor în trei situații: la expirarea termenului de valabilitate a inspecției tehnice; la descoperirea unor defecțiuni tehnice periculoase în timpul inspecției tehnice; la descoperirea unor defecțiuni tehnice periculoase în timpul circulației, transmite infotag.md.

Vehiculele cu defecțiuni periculoase vor fi private de înregistrare imediat după descoperirea acestora. În celelalte cazuri, suspendarea are loc după 30 de zile calendaristice, interval care trebuie folosit pentru a vizita service-urile auto în scopul remedierii defecțiunilor sau efectuării inspecției tehnice.

Suspendarea înregistrării va fi anulată automat după eliberarea certificatului de inspecție tehnică, care confirmă posibilitatea reluării circulației vehiculului.

