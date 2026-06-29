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ipn
29 Iunie 2026, 15:39
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Înmatricularea în clasa a X-a începe din 13 iulie: Elevii vor putea alege până la trei licee

Înmatricularea elevilor din Capitală în clasa a X-a va începe în luna iulie, iar a doua etapă este programată pentru august.

Înmatricularea în clasa a X-a începe din 13 iulie: Elevii vor putea alege până la trei licee.
Înmatricularea în clasa a X-a începe din 13 iulie: Elevii vor putea alege până la trei licee.

Anunțul a fost făcut de șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței primăriei.

Cererile vor putea fi depuse online, pe platformă. Potrivit lui Andrei Pavaloi, prima etapă se va desfășura în perioada 13 iulie – 1 august, iar cea de-a doua între 3 și 14 august, transmite ipn.md.

„Elevii vor putea depune solicitarea pe platforma eȘcoală și vor putea opta pentru trei instituții de învățământ”, a precizat Andrei Pavaloi.

Totodată, reprezentantul direcției a prezentat și date privind înmatricularea în clasa I. După încheierea primei și celei de-a doua etape, au fost înscriși 8.490 de copii, din totalul celor 10.012 locuri disponibile. Astfel, în instituțiile de învățământ din municipiu mai sunt disponibile 1.522 de locuri.

Părinții care nu au reușit să-și înscrie copiii în primele două etape vor putea depune dosarele în perioada 20-30 august, când va avea loc etapa suplimentară de înmatriculare în clasa I.

Sursă
ipn
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